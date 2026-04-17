Объявлен новый раунд поиска пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае

В конце этой недели специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда в очередной раз отправятся на проведение поисков семьи Усольцевых, которые считаются без вести пропавшими во время туристического похода в тайге.
«С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории Кутурчин Партизанского района. В поисках будут задействованы 5 человек и 4 единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда», — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, ранее было установлено, что 27 сентября 2025 года 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью приехали на автомобиле из Железногорска в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход в составе туристической группы в направлении Кутурчинского белогорья. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды группа не собралась, но 28 сентября в полдень семья Усольцевых выдвинулась в путь самостоятельно, сообщив сотруднику базы свой маршрут — до горы Буратинка и обратно.
29 сентября стало известно, что Ирина Усольцева не вышла на работу. На следующий день ее сын обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сразу же начались масштабные поиски семьи, которые шли долгое время сложных погодных условиях и на максимуме возможностей всех оперативных служб и волонтеров. В середине октября из активная фаза была завершена, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
В соцсетях и СМИ высказывались различные конспирологические предположения о загадочном исчезновении семьи, в том числе, что они могли сбежать в другую страну. Но правоохранители и волонтеры-поисковики считают основной версией случившегося несчастный случай, связанный с резким изменением погодных условий в горах.
