В России подготовили рекомендации для кризисных центров помощи женщинам

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Методические рекомендации по работе кризисных центров для жертв домашнего насилия подготовлены в России, документ находится на финальной стадии. Об этом в интервью ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
«Я создала рабочую группу при комитете вместе с Минтрудом. И мы разработали методические рекомендации по организации кризисных центров для семей с детьми, чтобы они работали в каждом регионе России. Мы начинали с большого количества разных документов из разных регионов России, изучали работу и государственных центров, и негосударственных. И свели наконец-то в один документ. И сейчас уже работа близится к завершению», — сказала депутат.
Она пояснила, что документ будет приниматься профильным министерством, и в нем будут даны рекомендации по организации кризисных центров, с перечнем услуг и условий, по которым там будут проживать женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. По словам Буцкой, сейчас средний срок нахождения в подобных учреждениях составляет полгода. Она также подчеркнула, что на «Госуслугах» создана отдельная жизненная ситуация, где указаны адреса ближайших кризисных центров и круглосуточный телефон горячей линии.
«Туда [в кризисный центр] можно приехать с документами, без документов, с деньгами, без денег. Главное — схватить ребенка или детей и, когда тебе страшно, просто убегать. Обычно женщины говорят, что им бежать было некуда. Есть кризисные центры, и на базе этих кризисных центров женщине и детям предоставляются жилье, еда, помощь юриста, психолога, детям помогают с образованием, а потом помогают с трудоустройством», — отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что от домашнего насилия в большинстве случаев страдают именно женщины, случаи с мужчинами — единичные, в основном, с пожилыми людьми. Депутат отметила, что тема домашнего насилия является острой, причем давно, и не только в России.