Сын Байдена задолжал 20 млн долларов: он решил спрятаться от кредиторов в роскошном поместье в США

Сын экс-президента США Джо Байдена решил уклониться от уплаты долгов. Их сумма составляет порядка 20 миллионов долларов. Хантер Байден скрывается от кредиторов в поместье в Калифорнии, узнала газета The New York Post.
Известно, что сын экс-президента США был замечен с предпринимателем Джо Киани на Пасху. В этот день вся семья Байденов присутствовала в поместье бизнесмена.
«Хотя адвокат сына экс-президента заявил, что тот “живет за границей”, в Южной Африке, откуда родом его жена Мелисса Коэн, на самом деле он затаился на роскошном ранчо площадью 8000 акров в Санта-Инез», — говорится в материале.
Хантер Байден ранее вдохновился предложением блогера Эндрю Каллахана. Он выступил с инициативой провести бой в клетке между сыном экс-президента США и детьми нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Хантер Байден согласился.