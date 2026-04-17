Мошенники заманивают россиян голосованием за детские рисунки: новая схема обмана

Мошенники под видом друзей просят проголосовать в конкурсе детских рисунков.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали писать россиянам в мессенджерах от имени их знакомых с просьбой проголосовать в благотворительном конкурсе детских рисунков. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники обращаются к потенциальным жертвам, представляясь их контактами. Они просят уделить несколько минут для поддержки «ребенка родственников», участвующего в конкурсе. К сообщениям прикрепляется ссылка, якобы ведущая на страницу голосования.

На деле ссылка оказывается фишинговой. При переходе начинается автоматическая загрузка вредоносного программного обеспечения. Оно способно предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройству.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники пишут пользователям по старым объявлениям, представляясь покупателями. Аферисты уверяют, что публикация актуальна. Затем они присылают фишинговые ссылки на сайты-клоны, где просят авторизоваться для проверки или удаления данных.