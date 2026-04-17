53 единицы оружия изъяли у жителей Приморья за нарушения правил хранения

Проверяющие обошли больше трехсот адресов и составили десятки протоколов.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы вместе с полицией провели в Приморском крае 346 проверок мест хранения гражданского оружия. Росгвардейцы выявили 32 нарушения законодательства в сфере оборота оружия, в отношении тех же 32 человек составлены протоколы об административной ответственности. Изъято 53 единицы оружия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

За этот же период подразделения лицензионно-разрешительной работы приняли 1014 заявлений на оказание госуслуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности. Ведомство параллельно проводит профилактическую работу: владельцам оружия напоминают о правилах хранения, ношения и транспортировки, а также об ответственности за нарушения.

«Хранение гражданского оружия разрешается людям, получившим разрешение. Оружие и патроны к нему должны находиться по месту жительства в запираемых на замок сейфах. Запрещаются хранение и использование найденного или переданного огнестрельного оружия», — рассказали в управлении Росгвардии по Приморскому краю.

Владельцу в случае утраты оружия нужно в течение суток сообщить об этом в Росгвардию. За нарушение правил хранения и ношения человек может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.