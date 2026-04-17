Трёх поджигателей сухой травы оштрафовали в Хабаровском крае

В рамках контроля за соблюдением норм пожарной безопасности сотрудники МЧС России совместно с представителями органов местного самоуправления и краевой противопожарной службы регулярно проводят профилактические мероприятия. В ходе расследования причин возникновения палов травы сотрудники органов дознания МЧС выявили трёх нарушителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«С начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края зарегистрировано 245 загораний сухой растительности. Только за минувшие сутки системами космического мониторинга было выявлено 90 термических аномалий, большая часть которых — это горение сухой травы. Они отмечались на территориях Амурского, Нанайского, Бикинского, Хабаровского, Комсомольского и имени Лазо районов и округов. Пожарные подразделения реагировали на 43 пала», — говорится в сообщении.
В условиях действия особого противопожарного режима житель села Петровичи района имени Лазо развел открытый огонь у себя на огороде, чтобы сжечь прошлогоднюю траву. В результате пламя распространилось по сухостою, пострадали баня и надворные постройки на соседском участке. Другой житель этого же муниципального района в села Дрофа во время подготовки места под могилу на кладбище решил отжечь участок земли, после чего не затушил пламя. Жительница дома рядом с кладбищем вовремя увидела отставленный без присмотра огонь и вызвала пожарных.
Еще один нарушитель выявлен во время профилактического патрулирования в садовом товариществе в селе Ильинка. При строительстве дома на дачном участке остатки дров и мусор сжигались в ведре прямо со складированными рядом пиломатериалами и досками. За такую самонадеянность и беспечность, нарушение требований пожарной безопасности и установленного запрета на разведение огня все три гражданина привлечены к административной ответственности, штрафы составили от 10 до 40 тысяч рублей.
Напомним, в целях предупреждения ландшафтных пожаров в 12 муниципальных образованиях Хабаровского края установлен особый противопожарный режим (ОПР). Проведение любых огневых работ, разведение костров на этих территориях запрещено! Эта мера предупреждения основана на повышении риска палов сухой растительности, возникновения природных пожаров.