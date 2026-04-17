Трёх поджигателей сухой травы оштрафовали в Хабаровском крае

В условиях действия особого противопожарного режима житель села Петровичи района имени Лазо развел открытый огонь у себя на огороде, чтобы сжечь прошлогоднюю траву. В результате пламя распространилось по сухостою, пострадали баня и надворные постройки на соседском участке. Другой житель этого же муниципального района в села Дрофа во время подготовки места под могилу на кладбище решил отжечь участок земли, после чего не затушил пламя. Жительница дома рядом с кладбищем вовремя увидела отставленный без присмотра огонь и вызвала пожарных.