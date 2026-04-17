Новосибирцам назвали самые неприхотливые цветы для клумб

Среди многолетников идеальны лилейник — растёт сам по себе и цветёт ярко.

Источник: Аргументы и факты

Хотите красоты у подъезда, но нет времени на уход — выбирайте выносливые растения, которые разрастаются сами.

Среди многолетников идеальны лилейник — растёт сам по себе и цветёт ярко, рудбекия — не боится жары и засухи, и тысячелистник, которому вообще не нужен уход.

Декоративный чистец с серебристыми листьями украшает двор даже без цветов, а садовая ромашка (нивяник) цветёт стабильно годами. Герань садовая подавляет сорняки, барвинок и хоста отлично чувствуют себя в тени.

Из однолетников стоит посеять календулу — она будет появляться сама, бархатцы — не боятся ни жары, ни вредителей, и космею — лёгкий цветок, который растёт без внимания.

