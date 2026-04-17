В Новосибирске к «Технопрому» откроют ЦКП «СКИФ»

Международный форум «Технопром-2026» пройдет в Новосибирске с 26 по 28 августа. Губернатор Андрей Травников провел заседание программного комитета и обсудил подготовку к этому событию. В частности, он отметил, что во время форума в наукограде Кольцово планируют открыть Центр коллективного пользования «СКИФ». Это новая установка мирового уровня, которая поможет ученым проводить важные исследования. Также в Академгородке введут в эксплуатацию новые корпуса кампуса Новосибирского государственного университета. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.