В Новосибирске к «Технопрому» откроют ЦКП «СКИФ»

Международный форум «Технопром-2026» пройдет в Новосибирске с 26 по 28 августа. Губернатор Андрей Травников провел заседание программного комитета и обсудил подготовку к этому событию. В частности, он отметил, что во время форума в наукограде Кольцово планируют открыть Центр коллективного пользования «СКИФ». Это новая установка мирового уровня, которая поможет ученым проводить важные исследования. Также в Академгородке введут в эксплуатацию новые корпуса кампуса Новосибирского государственного университета. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Главной темой форума в 2026 году станет роль российской науки в достижении технологического лидерства. Программа включает деловые встречи, выставки и образовательные лекции.
Участники пленарного заседания рассмотрят возможности, которые открываются перед фундаментальной наукой после запуска установки «СКИФ». Новая научная инфраструктура поможет России укрепить свои позиции в сфере высоких технологий. Все объекты строят в рамках национальных проектов для развития региона.
К участию в дискуссиях пригласили ведущих ученых и представителей промышленных предприятий. Организаторы уже начали готовить площадки для приема делегаций.