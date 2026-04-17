Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трутнев сказал «нет» платным дорогам без альтернативы в Хабаровском крае

Зампред правительства РФ выступил против идеи упростить строительство платных трасс в ДФО..

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев не поддержал предложение разрешить строительство платных автомобильных дорог без бесплатного альтернативного маршрута, — сообщает пресс-служба.

Речь идёт об инициативе Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. Она предлагала снять это требование для Дальнего Востока и Арктики, чтобы ускорить строительство дорог и привлечь инвестиции в сложных климатических условиях.

Сейчас по закону платная дорога может быть построена только при наличии бесплатного дублёра. Трутнев подчеркнул, что это правило защищает права граждан и должно сохраняться.

В Минтрансе Хабаровского края также поддержали эту позицию. Там считают, что задача властей — не вводить дополнительные платежи для людей, а обеспечивать доступность дорог и их качественное содержание.

В ведомстве добавили, что приоритетом должны оставаться ремонт и обслуживание существующей дорожной сети, а любые решения должны учитывать интересы жителей.

Отдельно в Минтрансе напомнили, что в регионе уже действует платная трасса «Обход Хабаровска». Она открыта в 2022 году и работает по действующим правилам — с бесплатной альтернативой. В 2025 году по дороге проехало 3,6 млн автомобилей, а трафик вырос на 35%.

Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
