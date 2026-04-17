Трутнев сказал «нет» платным дорогам без альтернативы в Хабаровском крае

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев не поддержал предложение разрешить строительство платных автомобильных дорог без бесплатного альтернативного маршрута, — сообщает пресс-служба.
Речь идёт об инициативе Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов. Она предлагала снять это требование для Дальнего Востока и Арктики, чтобы ускорить строительство дорог и привлечь инвестиции в сложных климатических условиях.
Сейчас по закону платная дорога может быть построена только при наличии бесплатного дублёра. Трутнев подчеркнул, что это правило защищает права граждан и должно сохраняться.
В Минтрансе Хабаровского края также поддержали эту позицию. Там считают, что задача властей — не вводить дополнительные платежи для людей, а обеспечивать доступность дорог и их качественное содержание.
В ведомстве добавили, что приоритетом должны оставаться ремонт и обслуживание существующей дорожной сети, а любые решения должны учитывать интересы жителей.
Отдельно в Минтрансе напомнили, что в регионе уже действует платная трасса «Обход Хабаровска». Она открыта в 2022 году и работает по действующим правилам — с бесплатной альтернативой. В 2025 году по дороге проехало 3,6 млн автомобилей, а трафик вырос на 35%.