Трутнев сказал «нет» платным дорогам без альтернативы в Хабаровском крае

Отдельно в Минтрансе напомнили, что в регионе уже действует платная трасса «Обход Хабаровска». Она открыта в 2022 году и работает по действующим правилам — с бесплатной альтернативой. В 2025 году по дороге проехало 3,6 млн автомобилей, а трафик вырос на 35%.