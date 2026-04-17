Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливанские военные заявили о нарушении Израилем перемирия: жителей призвали не возвращаться на юг страны

Армия Ливана заявила об атаках со стороны Израиля после объявленного перемирия.

Израильские военные атакуют Ливан. Ночью 17 апреля (по Москве) ЦАХАЛ вновь ударила по ряду городов страны. Израиль производит атаки после объявленного перемирия. Так заявила армия Ливана в соцсети Х.

Жителей южных районов страны призвали не возвращаться в свои дома. Армейское руководство Ливана следит за нарушениями режима тишины со стороны Израиля. Оно призвало избегать опасных районов в государстве.

«Армия обращается к гражданам… из-за ряда нарушений соглашения, в результате которых были зафиксированы израильские нападения», — говорится в сообщении.

Перемирие между сторонами конфликта вступило в силу в 00:00 17 апреля (по московскому времени). Режим временного прекращения огня, как ожидается, продлится десять дней. До перемирия наблюдались интенсивные обстрелы Израиля со стороны Ливана. Позже Тель-Авив дал мощный ответ.