Ливанские военные заявили о нарушении Израилем перемирия: жителей призвали не возвращаться на юг страны

Перемирие между сторонами конфликта вступило в силу в 00:00 17 апреля (по московскому времени). Режим временного прекращения огня, как ожидается, продлится десять дней. До перемирия наблюдались интенсивные обстрелы Израиля со стороны Ливана. Позже Тель-Авив дал мощный ответ.