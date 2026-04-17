Ливанские военные заявили о нарушении Израилем перемирия: жителей призвали не возвращаться на юг страны

Жителей южных районов страны призвали не возвращаться в свои дома. Армейское руководство Ливана следит за нарушениями режима тишины со стороны Израиля. Оно призвало избегать опасных районов в государстве.
«Армия обращается к гражданам… из-за ряда нарушений соглашения, в результате которых были зафиксированы израильские нападения», — говорится в сообщении.
Перемирие между сторонами конфликта вступило в силу в 00:00 17 апреля (по московскому времени). Режим временного прекращения огня, как ожидается, продлится десять дней. До перемирия наблюдались интенсивные обстрелы Израиля со стороны Ливана. Позже Тель-Авив дал мощный ответ.