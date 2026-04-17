Омичам рассказали, куда можно слетать на майские от 4 тысяч рублей

Омский аэропорт представил новую подборку авиабилетов в рубрике «Полетели!». В неё вошли предложения с вылетом из Омска в конце апреля и начале мая. Самыми доступными в списке оказались рейсы в Улан-Удэ — от 4,4 тысячи рублей и в Ташкент — от 4,9 тысячи рублей. При этом в аэропорту отдельно уточнили, что стоимость и наличие билетов действительны на момент публикации поста.
Среди зарубежных направлений в подборку вошли Пхукет с вылетом 18 апреля от 12,7 тысячи рублей, Камрань с вылетом 21 апреля от 16,7 тысячи и Ташкент с вылетом 17 апреля от 4,9 тысячи рублей.
Из российских направлений омичам предложили Минеральные Воды на 24 апреля от 10 тысяч рублей, Казань на 3 мая от 7,8 тысячи, Улан-Удэ на 25 апреля от 4,4 тысячи и Екатеринбург на 25 апреля от 6,1 тысячи рублей.
Часть этих направлений уже есть в весенне-летнем расписании омского аэропорта. В частности, прямой рейс в Ташкент выполняет Centrum Air, а Red Wings ранее открыла продажи билетов из Омска в Улан-Удэ на апрель и май.