Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне могут записываться к врачу через «Госуслуги» на более поздние сроки

В России расширили возможности записи к врачу через «Госуслуги».

Источник: Комсомольская правда

Россияне получили возможность записываться к врачу через «Госуслуги» на более поздние даты. Об этом говорится в постановлении правительства России.

Граждане могут оформлять запись на прием к врачу, а также на проведение диагностических, инструментальных и лабораторных исследований через федеральный или региональный порталы «Госуслуг», если предлагаемые даты выходят за рамки нормативных сроков ожидания.

Согласно документу, порядок такой записи и предельные сроки ее реализации определяются территориальными программами государственных гарантий оказания медицинской помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что за последний год 40% россиян не смогли попасть к врачу по записи. Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов уточнил, что из-за этого часть пациентов откладывает обращение за медицинской помощью на неопределённый срок или вынуждена обращаться в платные клиники.