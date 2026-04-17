Россияне могут записываться к врачу через «Госуслуги» на более поздние сроки

Россияне получили возможность записываться к врачу через «Госуслуги» на более поздние даты. Об этом говорится в постановлении правительства России.
Граждане могут оформлять запись на прием к врачу, а также на проведение диагностических, инструментальных и лабораторных исследований через федеральный или региональный порталы «Госуслуг», если предлагаемые даты выходят за рамки нормативных сроков ожидания.
Согласно документу, порядок такой записи и предельные сроки ее реализации определяются территориальными программами государственных гарантий оказания медицинской помощи.
Ранее KP.RU сообщал, что за последний год 40% россиян не смогли попасть к врачу по записи. Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов уточнил, что из-за этого часть пациентов откладывает обращение за медицинской помощью на неопределённый срок или вынуждена обращаться в платные клиники.