Жена певца Винника сообщила, что у их сына выявили редкую генетическую болезнь

У двухлетнего сына композитора и певца Олега Винника врачи обнаружили редкое генетическое заболевание. Об этом в четверг, 16 апреля, рассказала его жена Анна Винник.
Она заявила, что ее «материнское сердце давно чувствовало что-то неладное», но доктора не могли до полутора лет сказать ничего конкретного из-за различий в развитии детей.
— У меня было экстренное кесарево, при родах была гипоксия, многие врачи ссылались на гипотонус. Это не лечится, это особенность нашего ребенка. Есть вероятность, что со временем это будет более заметно, — написала женщина в соцсети.
Она добавила, что у ее сына выявили проблемы с развитием мышц.
