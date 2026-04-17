Новосибирцам назвали главный риск работы на больничном

Если сотрудник фактически работал, у работодателя и ФСС появляются основания не оплачивать этот день — ни как больничный, ни как рабочий. На практике стороны иногда договариваются компенсировать отработанное во время болезни время через премию, но это неофициальная схема, несущая риски для обеих сторон.