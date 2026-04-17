Новосибирцам назвали главный риск работы на больничном

Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru предупредил: работа в период официального больничного лишает сотрудника зарплаты за эти дни.
По закону нельзя одновременно получать и пособие по нетрудоспособности, и оклад за один и тот же период — больничный оплачивается именно за дни, когда человек не может выполнять трудовые обязанности.
Если сотрудник фактически работал, у работодателя и ФСС появляются основания не оплачивать этот день — ни как больничный, ни как рабочий. На практике стороны иногда договариваются компенсировать отработанное во время болезни время через премию, но это неофициальная схема, несущая риски для обеих сторон.
