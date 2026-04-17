Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам назвали главный риск работы на больничном

По закону нельзя одновременно получать и пособие по нетрудоспособности, и оклад за один и тот же период.

Источник: Luca Bravo/CC0

Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru предупредил: работа в период официального больничного лишает сотрудника зарплаты за эти дни.

По закону нельзя одновременно получать и пособие по нетрудоспособности, и оклад за один и тот же период — больничный оплачивается именно за дни, когда человек не может выполнять трудовые обязанности.

Если сотрудник фактически работал, у работодателя и ФСС появляются основания не оплачивать этот день — ни как больничный, ни как рабочий. На практике стороны иногда договариваются компенсировать отработанное во время болезни время через премию, но это неофициальная схема, несущая риски для обеих сторон.

