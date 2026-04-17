«Серебряную Пушкинскую карту» получат культурные российские пенсионеры

По ней можно будет посещать мероприятия бесплатно.

Источник: Хабаровский край сегодня

В России могут вести «Серебряную Пушкинскую карту» для пенсионеров, чтобы они могли, как и молодежь, посещать культурные мероприятия бесплатно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Льготные программы и акции на посещение музеев со скидкой для пожилых людей действуют в разных регионах России, но носят временный и несистемный характер. Председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников предложил закрепить условия в федеральном проекте.

— Если молодые люди получают 5 тысяч рублей в год на культурные мероприятия, то и люди старшего возраста должны иметь аналогичную возможность… «Серебряная Пушкинская карта» должна дать пенсионерам по всей стране стабильный инструмент доступа к культуре, — отметил Эрик Праздников.

«Пушкинская карта» номиналом 5 тысяч рублей для молодежи действует с 2021 года, она дает возможность россиянам от 14 до 21 года посещать культурные мероприятия бесплатно.

Напомним, Хабаровский край в лидерах по количеству выпущенных Пушкинских карт в ДФО.