Россиян предупредили об опасности сырой воды из крана

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин предостерег граждан от употребления сырой воды из-под крана. По его словам, такая привычка грозит попаданием в организм целого букета опасных патогенов.
С водой из крана в организм могут попасть опасные кишечные инфекции — от ротавирусов, норовирусов и вируса гепатита А до бактерий, включая шигеллы (бактерии рода Shigella) и патогенные штаммы кишечной палочки. Не исключен также риск заражения паразитами.
Типичные симптомы — рвота, лихорадка и диарея, которые быстро приводят к обезвоживанию. В группе особого риска находятся дети и пожилые люди, чей организм тяжелее переносит потерю жидкости.
Эпидемиолог подчеркнул, что если жидкий стул наблюдается три и более раза в сутки, особенно на фоне болей в животе или повышенной температуры, медлить нельзя. В таком случае требуется срочная врачебная помощь.
Он также призвал отказаться от самолечения. Принимать противодиарейные препараты без назначения врача опасно, поскольку это может замаскировать истинную картину болезни и навредить здоровью, передает «Редовка».