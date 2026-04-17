В Хабаровском крае ветеринар превратил 124 кг сельди в партию мидий.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники природоохранной прокуратуры пресекли попытку выпуска в оборот пищевой продукции с недостоверной маркировкой. Проверка затронула филиал КГБУ «Хабаровская краевая станция по борьбе с болезнями животных». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Установлено, что один из ветеринарных врачей при оформлении транзакции в системе «Меркурий» допустил серьезное искажение фактов. Из имеющихся в наличии 124 килограммов сельди специалист «произвел» партию рыбы и морепродуктов (мидий). Отсутствие прозрачности в происхождении компонентов сырья создавало угрозу безопасности потребителей.
По данным пресс-службы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, после вмешательства ведомства сомнительный товар был полностью выведен из торгового оборота и уничтожен. Должностное лицо привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Теперь сотруднику учреждения грозит штраф за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.
