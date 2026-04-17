В Хабаровском крае сельдь неожиданно стала мидиями

Прокуратура выявила нарушения при учёте рыбной продукции.

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура выявила нарушения при оформлении данных о рыбной продукции, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Проверка прошла в учреждении ветеринарного контроля в Комсомольске-на-Амуре. Выяснилось, что при внесении данных в систему «Меркурий» были указаны недостоверные сведения.

По документам из 124 килограммов сельди частично «получились» другие виды продукции — в том числе мидии. Это создавало риск, что на рынок могла попасть продукция с неясным происхождением.

После проверки нарушения устранили: продукцию изъяли и списали.

В отношении сотрудника возбуждено административное дело за нарушение ветеринарных правил при обращении с продукцией животного происхождения.