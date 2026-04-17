Прочувствовать ЕГЭ родителям Владивостока поможет акция «Сдаём вместе»

Родители владивостокских школьников смогут сами пройти через процедуру ЕГЭ по русскому языку. Пробный экзамен для взрослых назначен на субботу, 25 апреля, в школе № 17 на проспекте Красного Знамени, 25а. Во время всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» участники пройдут все формальные этапы испытания — от регистрации до сдачи работы, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
Принять участие могут не только родители, но и другие желающие взрослые — общественные деятели, депутаты, студенты и представители СМИ. Для этого им нужно успеть зарегистрироваться до 21 апреля. В этом году организаторы выбрали для акции русский язык. Взрослым предлагают выполнить сокращенный вариант экзаменационной работы, составленный по мотивам заданий реального ЕГЭ и рассчитанный примерно на один час.
Владивостокская площадка подключается к всероссийской кампании, которую Рособрнадзор проводит уже десятый год подряд. Цель акции — показать родителям, через что проходят выпускники на экзамене. По данным ведомства, в 2026 году акция охватит большинство регионов страны. В Приморском крае такие пробные экзамены для взрослых организуют в нескольких муниципалитетах, в том числе во Владивостоке.
Для участников в школе № 17 выстраивают расписание, максимально похожее на настоящий экзамен. В 10:00 начинается вход в пункт проведения и регистрация. К 10:50 запланирована сдача телефонов и личных вещей и рассадка в аудитории. В 11:00 пройдет инструктаж и заполнение бланков. С 11:10 до 12:10 взрослые будут писать экзаменационную работу.
Организаторы подчеркивают, что цель — не проверить взрослых «на оценку», а дать им возможность своими глазами увидеть регламент экзамена. Кроме того, участники смогут оценить систему безопасности и порядок работы наблюдателей.
Чтобы попасть на пробный экзамен, нужно заранее подать заявку в управление образования администрации Владивостока. До 21 апреля желающие отправляют свои данные на электронную почту gini@vlc.ru или звонят по телефону 253−48−51. В заявке указывают фамилию, имя и отчество, статус (родитель или другое) и адрес электронной почты для обратной связи.
В день экзамена участникам нужно взять с собой паспорт и ручку с черными чернилами — гелевую или капиллярную, как это требуется на настоящем ЕГЭ. Дополнительные материалы, черновики и мобильные телефоны, как и у школьников, будут оставаться в специально отведенном месте до конца работы.
Проверять работы взрослых во Владивостоке поручили членам муниципальной предметной комиссии по русскому языку. По информации управления образования города, эксперты оценят результаты в течение трех рабочих дней. После 30 апреля участники смогут узнать свои баллы по телефону 253−48−51. Также можно будет получить результаты по электронной почте, указанной при регистрации.