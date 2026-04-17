«Идет как по маслу»: Трамп оценил ход военных действий США против Ирана

Трамп заявил о скором завершении войны США с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Военные действия США против Ирана развиваются хорошо и могут завершиться в ближайшее время. Об этом заявил президент Дональд Трамп на мероприятии в Лас-Вегасе.

«Вы могли заметить, что дела у нас идут очень хорошо, и я скажу, что война с Ираном идет как по маслу. Мы можем делать все, что захотим. Она [война] должна закончиться довольно скоро», — сказал американский лидер.

Ранее глава Белого дома заявил, что в ходе текущих переговоров Тегеран согласился передать США уран с объектов, подвергшихся атакам. По его словам, стороны достигли значительного прогресса и могут прийти к позитивным результатам.

Трамп добавил, что не исключает своего участия в церемонии подписания мирного соглашения с Ираном. Президент США допустил, что следующая встреча переговорных групп может состояться уже в ближайшие выходные.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше