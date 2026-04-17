Красноярцам прогнозируют выходные с перепадом температуры

В конце этой недели в Красноярске произойдет перепад температуры воздуха — в среднем в 10 градусов.
В пятницу днем ожидается −2, −4 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков и ветер западной четверти 5−10 м/с.
В ночь на субботу подморозит до −10 °C, днем будет 0, −3 °C и облачно. Атмосферное давление станет очень высоким — 754 мм рт. Ближе к вечеру усилится юго-западный ветер, который принесет небольшое потепление.
Так, в воскресенье синоптики обещают от −5 до +5 °C и небольшой снег с дождем. В течение суток будет очень ветрено.
А на следующей неделе в Красноярске прогнозируется от +2 до +7 °C в дневные часы и небольшие заморозки по ночам.
