Меркурис назвал слабостью ЕС поставки беспилотников Украине

ЕС может только помогать украинской стороне с производством беспилотных летательных аппаратов в связи с «деградацией военно-промышленного комплекса», заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Они занялись дронами. В сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.
Он отметил, что европейские страны поставляли Украине тяжёлое вооружение и технику. При этом теперь они могут лишь помогать производить беспилотники.
«Всё это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе в целом», — заявил Меркурис.
Напомним, Минобороны РФ опубликовало сведения, согласно которым филиалы компаний с Украины, производящих беспилотные летательные аппараты и комплектующие для них, находятся на территории восьми стран ЕС.
Ранее Меркурис заявил, что Зеленский начал понимать, что Вооружённые силы Украины оказались в критичном положении. По его словам, украинские войска столкнулись с трудностями из-за дефицита западного вооружения на фоне угрозы нового наступления РФ.