В тайге Красноярского края возобновились поиски семьи Усольцевых

С 17 по 19 апреля спасатели Красноярского края по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску загадочно исчезнувшей семьи Усольцевых. От учреждения в горную тайгу отправятся пять человек и четыре единицы техники.
Ранее экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко сообщил журналистам, что масштабные поиски родственников, которые пропали осенью 2025 года, могут возобновиться к маю.
Напомним, супруги — 64-летний Сергей и его 48-летняя жена Ирина — в конце сентября пошли прогуляться по живописному маршруту около поселка Кутурчин Партизанского округа вместе с пятилетней дочкой Ариной и любимым питомцем. После этого они исчезли.
Безрезультатные поиски породили множество версий случившегося, включая конспирологические.
