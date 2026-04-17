Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В тайге Красноярского края возобновились поиски семьи Усольцевых

С 17 по 19 апреля спасатели в очередной раз отправятся на поиски семьи Усольцевых.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 19 апреля спасатели Красноярского края по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску загадочно исчезнувшей семьи Усольцевых. От учреждения в горную тайгу отправятся пять человек и четыре единицы техники.

Ранее экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко сообщил журналистам, что масштабные поиски родственников, которые пропали осенью 2025 года, могут возобновиться к маю.

Напомним, супруги — 64-летний Сергей и его 48-летняя жена Ирина — в конце сентября пошли прогуляться по живописному маршруту около поселка Кутурчин Партизанского округа вместе с пятилетней дочкой Ариной и любимым питомцем. После этого они исчезли.

Безрезультатные поиски породили множество версий случившегося, включая конспирологические.

