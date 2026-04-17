В Хабаровском крае в Советской Гавани медведь вышел к людям у метеостанции

Жителей просят временно не ездить на природу.

В Хабаровском крае в районе Советской Гавани заметили медведя у метеостанции, — сообщает канал «Умная Гавань».

По информации источника, на место уже выехали охотоведы. Специалисты контролируют ситуацию и принимают меры для обеспечения безопасности.

На данный момент животное покинуло территорию и ушло в прилегающие охотничьи угодья.

Тем не менее жителей просят сохранять осторожность и по возможности воздержаться от поездок на природу и в лес.

В случае повторного появления медведя или его обнаружения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.