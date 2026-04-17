В списке МО РФ с европейскими производителями БПЛА встретились чехи: посла России вызвали на беседу

Дмитрий Медведев, кроме того, обратил внимание на область беспилотных летательных аппаратов в РФ. Он признал, что до начала спецоперации эта сфера не была востребована. В России она не развивалась, указал зампред Совбеза. С началом СВО ситуация с развитием в сфере технологий создания беспилотников кардинально изменилась, отметил Дмитрий Медведев. По его словам, Россия раньше была «на задворках технологических решений» в этой области.