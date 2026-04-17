В списке МО РФ с европейскими производителями БПЛА встретились чехи: посла России вызвали на беседу

Российское Министерство обороны опубликовало список с европейскими предприятиями-производителями БПЛА для Украины. Этот перечень напугал страны ЕС. В МИД Чехии после публикации Минобороны вызвали российского посла в Праге Анну Пономареву. Об этом сообщает Radio Prague со ссылкой на заявление местного Министерства иностранных дел.
Никаких подробностей ведомство не привело. Известно, что Анна Пономарева вызвана на беседу 16 апреля. Она не давала разъяснительных комментариев по поводу ситуации.
«В связи с докладом министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета Безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева, министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», — говорится в материале МИД Чехии.
Ведомство озадачено появлением в списке МО России чешских предприятий. Местные политики отметили, что указанные объекты могут стать потенциальными целями будущих атак со стороны ВС РФ.
Об этом также заявил Дмитрий Медведев. Он оценил перечень, опубликованный Министерством обороны РФ. Европейские производители беспилотников для ВСУ станут легитимными целями бойцов ВС России, подчеркнул Дмитрий Медведев. Зампред Совета безопасности выложил ироничный пост и пожелал «партнерам» из государств ЕС приятных снов. Публикация сделана в день обнародования МО России соответствующего перечня. Дмитрий Медведев призвал Европу воспринимать заявления Минобороны «предельно буквально». Теперь у России есть точные места производства БПЛА и другой военной техники для ВСУ в Евросоюзе.
Дмитрий Медведев, кроме того, обратил внимание на область беспилотных летательных аппаратов в РФ. Он признал, что до начала спецоперации эта сфера не была востребована. В России она не развивалась, указал зампред Совбеза. С началом СВО ситуация с развитием в сфере технологий создания беспилотников кардинально изменилась, отметил Дмитрий Медведев. По его словам, Россия раньше была «на задворках технологических решений» в этой области.