Аналитик Меркурис назвал слабостью ЕС поставки дронов Украине

Британский аналитик заявил о снижении возможностей ВПК Европы.

Источник: Комсомольская правда

Страны ЕС могут помогать Украине только с производством беспилотников из-за ослабления своего военно-промышленного потенциала. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Они занялись дронами. Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости», — сказал аналитик на YouTube-канале.

Меркурис связал это с кризисом военного производства в Европе и на Западе в целом. По его словам, союзники Украины вынуждены преувеличивать значение тех ограниченных ресурсов, которыми располагают.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что европейские страны намерены выделить Киеву значительные средства на развитие систем ПВО и беспилотников. Он уточнил, что общий объем помощи составит более 5,5 миллиардов.

Также генсек НАТО Марк Рютте подчеркивал, что поставки оружия из США на Украину не прекращаются, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке. По его словам, Америка и Европа осознают необходимость помощи Киеву.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше