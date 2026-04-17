Аналитик Меркурис назвал слабостью ЕС поставки дронов Украине

Страны ЕС могут помогать Украине только с производством беспилотников из-за ослабления своего военно-промышленного потенциала. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Они занялись дронами. Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости», — сказал аналитик на YouTube-канале.
Меркурис связал это с кризисом военного производства в Европе и на Западе в целом. По его словам, союзники Украины вынуждены преувеличивать значение тех ограниченных ресурсов, которыми располагают.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что европейские страны намерены выделить Киеву значительные средства на развитие систем ПВО и беспилотников. Он уточнил, что общий объем помощи составит более 5,5 миллиардов.