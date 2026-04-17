Депутат Госдумы Нилов сообщил, когда проиндексируют военные пенсии

Военные пенсии в РФ проиндексируют 1 октября. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— С 1 октября проиндексируют пенсии военных пенсионеров. Это не только пенсионеры, получающие пенсии по линии Министерства обороны, но и по линии всех силовых ведомств, — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что, в отличие от страховых и социальных пенсий, которые уже увеличили в этом году, у военных пенсий свой формат индексации. Он зависит от того, как изменится размер денежного довольствия военнослужащих. Сейчас в бюджете на 2026 год заложен размер индексации в 4 процента, но в прошлом году правительство перед индексацией военных пенсий увеличило эту цифру, добавил парламентарий.

— Что будет с военными пенсиями в этом году, покажет сентябрь. Пока индекс заложен в 4 процента. Все военные пенсионеры начнут получать с 1 октября проиндексированную пенсию, — рассказал Нилов агентству.

В этом году больше не будут проводить массовых индексаций пенсий. Но отдельным категориям граждан сделают перерасчет, сообщил председатель президиума «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.