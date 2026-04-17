Вакцину от лихорадки Денге разработали в России

Лекарственное средство Россию попросил создать президент Никарагуа.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вакцину от лихорадки Денге разработали в России. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время заседания коллегии ФМБА России.

— Разработана рекомбинантная генно-инженерная вакцина против лихорадки Денге, начинаются ее клинические исследования, — цитирует информационное агентство слова главы ФМБА.

Уточняется также, что вакцину от лихорадки Денге разработали по обращению президента Республики Никарагуа.

Напомним, что лихорадка Денге — это острое вирусное заболевание, которое передается с укусами инфицированных комаров, которые обитают в странах с тропическим климатом. Поэтому особенному риску подвержены люди, путешествующие в эндемичные регионы Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Ранее в Роспотребнадзоре объясняли, что несвоевременная диагностика лихорадки может привести к тяжелому и осложненному течению заболевания. В рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)» был разработан быстрый тест для диагностики вируса денге, который выявляет его наличие за 30−35 минут вместо нескольких часов по сравнению со стандартным ПЦР-анализом.