Жителя Индустриального района осудили на 7 лет за убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд вынес обвинительный приговор 44-летнему горожанину по делу об убийстве. Мужчина признан виновным в лишении жизни своего знакомого в ходе ссоры, добавила прокуратура по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в прокуратуре Индустриального района, трагедия случилась в сентябре 2025 года. Осужденный, ведущий бродяжнический образ жизни, пришел в гости к потерпевшему. Во время застолья между мужчинами произошла перепалка из-за разбитой осветительной лампы. Ссора быстро переросла в физическое столкновение, в результате которого гость ударил хозяина дома ножом в грудь.

«Вместо вызова экстренных служб или оказания помощи раненому, подсудимый проигнорировал состояние потерпевшего и продолжил употреблять спиртное. Пострадавший скончался от колото-резаного ранения», — уточняют в надзорном ведомстве.

Несмотря на позицию защиты о невиновности и версию о том, что погибший сам упал на нож, суд счел вину доказанной. Ближайшие 7 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru