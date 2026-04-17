В Хабаровске после массового отключения тепла срочно меняют сети

В Хабаровске энергетики запланировали ремонт двух проблемных участков тепломагистралей после недавних сбоев с отоплением и горячей водой, — сообщает пресс-служба АО «ДГК» по Хабаровскому краю.
Несколько дней назад жители трёх районов города остались без тепла и горячей воды. К ситуации подключились власти и прокуратура, вопрос остаётся на контроле.
Речь идёт о тепломагистралях ТМ-32 и ТМ-33. Первый участок находится в районе улицы Совхозной — здесь заменят 162 метра труб диаметром 1000 мм. По данным энергетиков, трубы эксплуатируются десятки лет и начали разрушаться из-за грунтовых вод.
Второй участок — на улице Тихоокеанской в районе домов 136−138. Там планируют заменить 442 метра трубопровода диаметром 700 мм. Дополнительно включили ещё 40 метров — именно на этом отрезке зимой фиксировали сбой.
Как отмечают специалисты, замена труб с современной изоляцией должна снизить риск аварий и повысить надёжность теплоснабжения, в том числе в районе ТОГУ.
Отдельно прорабатывается устройство дренажной системы — она должна отводить грунтовые воды и продлить срок службы сетей. На эти цели предусмотрено около 20 млн рублей.
Всего в этом году в Хабаровске планируют отремонтировать 7,7 километра теплосетей. На эти цели направят около 1 млрд рублей. Основные работы стартуют в конце мая.