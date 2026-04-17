Синоптик Позднякова предупредила о предстоящих заморозках в Москве

На следующей неделе в Москве велика вероятность возникновения заморозков, сообщила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«На следующей неделе велика вероятность заморозков, но сейчас они не опасны, потому что никакие культуры, особенно теплолюбивые, еще не высажены в открытый грунт. А холодостойкие, даже если что-то взошло, не боятся понижения до минус 1 градуса. Вряд ли у дачников что-то взошло уже в открытом грунте», — сказала Позднякова.
По ее словам, по ночам на следующей неделе местами температура может опуститься до минус 2 градусов.
Ранее Позднякова сообщила, что в Москве началась неделя дождей, ясной и солнечной погоды в ближайшие 10 дней не ожидается.