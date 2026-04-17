Диетолог Поляков: можно есть не более одного протеинового батончика в день

«Те протеиновые батончики, что продаются у нас в магазинах, в подавляющей массе не относятся к категории полезных. Чаще всего, в них большая концентрация простых сахаров, которые примешиваются к тем или иным протеинам. Есть некоторые производители, которые используют натуральные ингредиенты, не добавляют сахар, но в основном у нас продаются продукты, которые как конфеты и шоколадки — это лакомство, но никак не продукт, который несет фундаментальную пользу», — сказал диетолог.