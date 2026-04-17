Диетолог Поляков: можно есть не более одного протеинового батончика в день

Протеиновые батончики в большинстве своем не являются полезным перекусом, в день стоит есть не более одной штуки, чтобы не навредить здоровью. Об этом aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Те протеиновые батончики, что продаются у нас в магазинах, в подавляющей массе не относятся к категории полезных. Чаще всего, в них большая концентрация простых сахаров, которые примешиваются к тем или иным протеинам. Есть некоторые производители, которые используют натуральные ингредиенты, не добавляют сахар, но в основном у нас продаются продукты, которые как конфеты и шоколадки — это лакомство, но никак не продукт, который несет фундаментальную пользу», — сказал диетолог.
Поляков отметил, что во многих батончиках для спортсменов содержится несколько видов различных сахаров, что также является спорным решением с точки зрения пользы.
«Если мы говорим про обычные промышленные батончики, я бы рекомендовал не больше одного батончика в день в качестве десерта после основного приема пищи, если сильно хочется», — добавил врач.
Он также объяснил, на что обращать внимание в составе протеиновых батончиков.
«В составе настоящего протеинового батончика должен быть протеин, специи, может быть стевия в качестве полезного сахарозаменителя, эмульгатор лецитин и все. Только натуральные ингредиенты и натуральные добавки, которые дают возможность хранить этот продукт», — подытожил Поляков.
