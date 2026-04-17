В Свердловск из Красноярска впервые привезли гинеколога, детских ЛОРа и офтальмолога

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. При поддержке Главы ЛНР и Губернатора Красноярского края в Свердловский муниципальный округ в 13 раз приехала бригада из 8 красноярских врачей.
В составе 13-й миссии медиков из региона-шефа впервые прибыли сразу несколько востребованных специалистов, отмечает пресс-служба краевого минздрава. Гинеколог с анестезиологом займутся обучением свердловских коллег работе на новом оборудовании для эндоскопических и лапароскопических операций. Детские ЛОР и офтальмолог будут вести прием маленьких пациентов.
Как рассказал руководитель миссии, главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин, детские специалисты приехали по просьбе жителей и свердловских коллег, а гинеколог — чтобы новое оборудование начало приносить пациентам еще больше пользы.
Всего в бригаде восемь врачей. Два месяца они будут принимать пациентов в населенных пунктах Свердловского округа, чтобы люди могли получить больше медицинских услуг, не выезжая за пределы города и поселков.
С 2022 года красноярские медицинские работники регулярно приезжают в Свердловск и амбулатории округа для помощи жителям и обмена опытом с нашими врачами.