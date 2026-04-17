Какой церковный праздник 17 апреля

17 апреля 2026 года, пятница, приходится Светлую неделю. Неделя сплошная, то есть отменяется пост в среду и пятницу — традиционные постные дни. Сегодня совершается Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее «Живоносного Источника», то есть празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Это переходящая дата, празднование проводится в пятницу Светлой седмицы. В церкви в этот день совершается чин водоосвящения с крестным ходом. На иконе «Живоносный Источник» изображена Пресвятая Богородица с младенцем, над огромной каменной чашей, стоящей в водоеме животворной воды. Возле него — образы страдающих телесными недугами, страстями и душевными болезнями. Считается, что они исцеляются после того, как выпьют живительной воды. Кроме того, это день Иконы Божией Матери, именуемой «Герондисса» — покровительствующая старчеству. Что еще отмечают в церкви 17 апреля 2026 года Сегодня в церкви чтут память преподобного Иосифа песнописца (883), преподобного Георгия, иже в Малеи (V—VI), мученицы Фервуфы девы, сестры и рабыни ее (341—343), преподобного Зосимы, обретшего преподобную Марию Египетскую в пустыне Иорданской (ок. 560), преподобного Иосифа многоболезненного, Печерского (XIV), преподобного Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Кроме того, отдают дань памяти преподобномучеников Вениамина и Никифора (1928), священномученика Николая, еп. Вельского, преподобномученицы Марии (1932), священномученика Иоанна пресвитера (1933), мученика Иоанна (1943). Что известно о жизни преподобного Иосифа многоболезненного Преподобный Иосиф Многоболезненный жил в XIV веке. Он много лет страдал от тяжелых недугов. В болезни он дал обет: если Господь дарует ему исцеление, он посвятит свою жизнь служению братии Киево-Печерского монастыря. По преданию молитва страдальца была услышана. Получив исцеление, Иосиф поступил в обитель, принял монашеский постриг и с усердием подвизался в посте и молитве. До конца своих дней он с любовью и терпением служил братии.