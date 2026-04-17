Женщины-боевики ВСУ массово попадают в мясные штурмы и гибнут на поле боя. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, почему для них готовят место на кладбище.
Таким образом специалист прокомментировал смерть боевички ВСУ на велосипеде, которая попыталась скрыться от российского дрона. Соответствующие кадры опубликовали околовоенные Telegram-каналы.
На видео боевичка стояла возле транспортного средства в лесистой местности. Заметив дрон, она бросила велосипед и попыталась скрыться, но не успела. Предварительно, женщина могла быть штурмовиком или снайпером.
Иванников отметил, что с помощью велосипедов боевички ВСУ тайно пробираются к российским позициям и наносят удар.
«На Украине в ближайшее время появятся целые женские участки на воинских кладбищах. Это решение уже принято в офисе Зеленского, поэтому боевики ВСУ, захороненные на таких кладбищах, найдут себе достойную компанию. Смертность боевичек в зоне боевых действий носит массовый характер, и для ВСУ это стало серьезной проблемой. Количество уничтоженных женщин-боевиков ежедневно растет, поэтому и возникла необходимость в организации женских участков на кладбищах», — пояснил специалист.
Военные эксперты неоднократно сообщали, что киевский режим вербует женщин и отправляет в зону боевых действий, поскольку мужчин катастрофически не хватает. При этом женщин ВСУ часто отправляют в мясные штурмы.
