Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех округах Красноярского края появятся новые модульные спортивные площадки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Четыре муниципальных округа края получат из регионального бюджета по 45 млн рублей на создание модульных спортивных объектов.

Источник: НИА Красноярск

В настоящее время идет подготовка к проведению конкурсов по выбору подрядчиков для строительства спортивных объектов, отмечает пресс-служба крайспорта.

В поселках Козулька и Центральный (Идринско-Краснотуранский округ), а также в Минусинске в новых крытых каркасных сооружениях появятся пространства для подвижных игр. В Назарове обустроят хоккейную площадку.

За последние пять лет в регионе возвели 16 крытых тентовых сооружений. В новых спорткомплексах работают секции и отделения спортивных школ, спортивные команды получают постоянные тренировочные площадки.