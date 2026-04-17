В четырех округах Красноярского края появятся новые модульные спортивные площадки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Четыре муниципальных округа края получат из регионального бюджета по 45 млн рублей на создание модульных спортивных объектов.
В настоящее время идет подготовка к проведению конкурсов по выбору подрядчиков для строительства спортивных объектов, отмечает пресс-служба крайспорта.
В поселках Козулька и Центральный (Идринско-Краснотуранский округ), а также в Минусинске в новых крытых каркасных сооружениях появятся пространства для подвижных игр. В Назарове обустроят хоккейную площадку.
За последние пять лет в регионе возвели 16 крытых тентовых сооружений. В новых спорткомплексах работают секции и отделения спортивных школ, спортивные команды получают постоянные тренировочные площадки.