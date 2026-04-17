Парковку по ул. Мате Залки закроют на ночь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18:00 25 апреля будет временно закрыта для транспорта парковка по ул. Мате Залки. Это связано с проведением мероприятия, посвященного 40-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Для обеспечения безопасности въезд транспорта на парковку, расположенную на участке по ул. Мате Залки от дома по ул. Мате Залки, 16 до дома по пр. Комсомольский, 2 будет временно запрещен въезд транспорта. Там будет установлен временный дорожный знак «Парковка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».
Ограничение продлится до 12:30 26 апреля.