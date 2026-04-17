На площади музея «Мемориал Победы» открылась Всероссийская акция «Вахта Памяти»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В торжественной церемонии у Вечного огня приняли участие 180 представителей поисковых отрядов и добровольцев.
Ключевым событием церемонии стала встреча с Героем в формате открытого диалога от регионального отделения «Волонтеры Победы». Почетным гостем выступил ветеран контртеррористической операции на Кавказе и специальной военной операции, участник программы «Сибирский характер» Евгений Падерин. После беседы для поисковиков организовали экскурсию по Национальному центру «Россия». В завершение лучшим представителям поискового движения вручили благодарственные письма и знаки отличия.
Акция посвящена старту полевого сезона для поисковых отрядов на места сражений Великой Отечественной войны и приурочена к Году единства народов России и 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны, отмечает пресс-служба мэрии.
Уже 21 апреля поисковые отряды края отправятся в первые экспедиции, чтобы по крупицам продолжить собирать историю героев. Работы по поиску останков и артефактов будут проводиться на территории Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской областей, а также Республики Карелия. В них примут участие 260 человек.
«Это физически и эмоционально тяжело: жить в полевых условиях, перебирать пальцами тонны грунта, проводить недели в сырости, чтобы найти самое главное: героев той страшной войны, чей подвиг не должен исчезнуть бесследно. В Год единства народов России особенно важно, что мы возвращаем имена тем, кто защищал нашу Родину. Спасибо ребятам за их труд, желаю удачи каждому!» — подчеркнула руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова.