В Алматы незаконно продавали сильнодействующие лекарства

В разных районах Алматы выявлены факты продажи сильнодействующих препаратов без рецепта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации ДП Алматы, также установлены незаконно их приобретавшие лица. Из оборота изъяты значительные партии лекарственных препаратов.

«Свободная реализация сильнодействующих препаратов недопустима. Это не только нарушение закона, но и прямая угроза общественной безопасности. Подобные факты находятся на особом контроле», — отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Батуржан Абдумасаров.

С такими результатами в Алматы финишировало оперативно-профилактическое мероприятие «Дармек», направленное на пресечение незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств и выявление нарушений в сфере их реализации. В ходе мероприятия полицейские проверили аптечные пункты, выявляют факты реализации препаратов без рецепта врача и устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту.

Также выяснилось, что в аптеках Алматы завышали стоимость лекарств. Эти факты выявила комиссия Общественного совета мегаполиса. Специалисты проверили почти шестьдесят точек, передает «24.kz».

«Пациент, который идет покупать лекарства, должен понимать: находится ли препарат в рамках предельной цены или она была повышена. Но, например, разница в ценах где-то 200−300 тенге — где-то вы купите дешевле, где-то дороже. Мы также обсуждали случаи, где было увеличение предельных цен. Это объяснили тем, что в связи с введением нового налогового закона произошли изменения. А остаток лекарств с прошлого года продают по предельным ценам того года», — отметила председатель комиссии № 6 Общественного совета города Алматы Зауреш Аманжолова.

В Казахстане ИИН пациента предлагают вносить в чеки контрольно-кассовых машин на медуслуги и лекарства. В Минфине считают, что такое нововведение обеспечит возможность контроля целевого и эффективного использования средств Фонда социального медицинского страхования, а также повысит прозрачность расчетов и поможет снизить долю теневой экономики.