В Алматы незаконно продавали сильнодействующие лекарства

По информации ДП Алматы, также установлены незаконно их приобретавшие лица. Из оборота изъяты значительные партии лекарственных препаратов.
«Свободная реализация сильнодействующих препаратов недопустима. Это не только нарушение закона, но и прямая угроза общественной безопасности. Подобные факты находятся на особом контроле», — отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Батуржан Абдумасаров.
С такими результатами в Алматы финишировало оперативно-профилактическое мероприятие «Дармек», направленное на пресечение незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств и выявление нарушений в сфере их реализации. В ходе мероприятия полицейские проверили аптечные пункты, выявляют факты реализации препаратов без рецепта врача и устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту.
Также выяснилось, что в аптеках Алматы завышали стоимость лекарств. Эти факты выявила комиссия Общественного совета мегаполиса. Специалисты проверили почти шестьдесят точек, передает «24.kz».
«Пациент, который идет покупать лекарства, должен понимать: находится ли препарат в рамках предельной цены или она была повышена. Но, например, разница в ценах где-то 200−300 тенге — где-то вы купите дешевле, где-то дороже. Мы также обсуждали случаи, где было увеличение предельных цен. Это объяснили тем, что в связи с введением нового налогового закона произошли изменения. А остаток лекарств с прошлого года продают по предельным ценам того года», — отметила председатель комиссии № 6 Общественного совета города Алматы Зауреш Аманжолова.
