:главная новость СВО 17 апреля.
Накануне российские военные нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины в Днепропетровске. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в комментарии aif.ru назвал вероятные цели атаки — от кураторов мошеннических колл-центров до иностранных советников из ЦРУ и MI-6.
Василий Дандыкин заявил, что украинские мошеннические колл-центры, массово обзванивающие российских граждан, действуют не стихийно, а под прямым контролем спецслужб.
«Кураторы мошенников из СБУ, безусловно, продолжают активно работать. Вся деятельность колл-центров организована и ведётся под эгидой украинской спецслужбы. Главное гнездо находится в Днепропетровске», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что эти структуры не только выманивают у россиян деньги, но и занимаются вербовкой для совершения диверсий и терактов на территории РФ.
Полученные средства идут не только на личное обогащение организаторов, но и на финансирование киевского режима.
«Они наносят вред, в том числе и в военном плане. Такие люди подлежат уничтожению», — сказал Дандыкин, добавив, что уничтожение именно «мозгов», которые ставят задачи и определяют направления подрывных операций, — это хороший результат.
Отвечая на вопрос о возможном нахождении иностранных специалистов в здании СБУ, Дандыкин отметил, что такая вероятность существует.
По его словам, сегодня СБУ и Главное управление разведки Украины фактически утратили самостоятельность.
«Сейчас СБУ и ГУР, которое возглавлял экстремист и террорист Буданов*, — по сути, филиалы американского ЦРУ и, в ещё большей степени, британской MI-6. Вполне вероятно, что и других разведок. Именно они — главные кураторы, которые постоянно находятся на Украине, ставят задачи, в том числе по организации терактов», — заявил эксперт.
Он обратил внимание на роль британских спецслужб: несмотря на то, что сухопутные силы Великобритании оставляют желать лучшего, в сфере разведки и диверсий англичане доставляют России много проблем, в том числе на Чёрном море.
Дандыкин добавил, что, поскольку конфликт длится уже достаточно долго, очевидно: для тайных совещаний западных кураторов с руководством СБУ и ГУР на Украине оборудованы конспиративные квартиры, бункеры и запасные командные пункты.
«Но так или иначе, пока мы не наносим регулярные удары, у них, конечно, появляется расслабленность. Поэтому бить надо, целенаправленно уничтожать всё это гнездо, которое сейчас доставляет России большие неприятности — наряду с дронами, терактами и вербовкой граждан», — отметил Дандыкин, комментируя атаку на здание СБУ в Днепропетровске.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.