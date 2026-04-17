По центру мошенников в Днепре нанесен удар: главная новость СВО 17 апреля

По зданию СБУ в Днепропетровске нанесен удар. Военный эксперт Дандыкин рассказал, кто мог стать целью атаки.

Источник: Аргументы и факты

:главная новость СВО 17 апреля.

Накануне российские военные нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины в Днепропетровске. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в комментарии aif.ru назвал вероятные цели атаки — от кураторов мошеннических колл-центров до иностранных советников из ЦРУ и MI-6.

Василий Дандыкин заявил, что украинские мошеннические колл-центры, массово обзванивающие российских граждан, действуют не стихийно, а под прямым контролем спецслужб.

«Кураторы мошенников из СБУ, безусловно, продолжают активно работать. Вся деятельность колл-центров организована и ведётся под эгидой украинской спецслужбы. Главное гнездо находится в Днепропетровске», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что эти структуры не только выманивают у россиян деньги, но и занимаются вербовкой для совершения диверсий и терактов на территории РФ.

Полученные средства идут не только на личное обогащение организаторов, но и на финансирование киевского режима.

«Они наносят вред, в том числе и в военном плане. Такие люди подлежат уничтожению», — сказал Дандыкин, добавив, что уничтожение именно «мозгов», которые ставят задачи и определяют направления подрывных операций, — это хороший результат.

Отвечая на вопрос о возможном нахождении иностранных специалистов в здании СБУ, Дандыкин отметил, что такая вероятность существует.

По его словам, сегодня СБУ и Главное управление разведки Украины фактически утратили самостоятельность.

«Сейчас СБУ и ГУР, которое возглавлял экстремист и террорист Буданов*, — по сути, филиалы американского ЦРУ и, в ещё большей степени, британской MI-6. Вполне вероятно, что и других разведок. Именно они — главные кураторы, которые постоянно находятся на Украине, ставят задачи, в том числе по организации терактов», — заявил эксперт.

Он обратил внимание на роль британских спецслужб: несмотря на то, что сухопутные силы Великобритании оставляют желать лучшего, в сфере разведки и диверсий англичане доставляют России много проблем, в том числе на Чёрном море.

Дандыкин добавил, что, поскольку конфликт длится уже достаточно долго, очевидно: для тайных совещаний западных кураторов с руководством СБУ и ГУР на Украине оборудованы конспиративные квартиры, бункеры и запасные командные пункты.

«Но так или иначе, пока мы не наносим регулярные удары, у них, конечно, появляется расслабленность. Поэтому бить надо, целенаправленно уничтожать всё это гнездо, которое сейчас доставляет России большие неприятности — наряду с дронами, терактами и вербовкой граждан», — отметил Дандыкин, комментируя атаку на здание СБУ в Днепропетровске.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

