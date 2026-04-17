Синоптик Позднякова: снег ожидается в Москве 20 апреля

Снег в Москву может вернуться уже в начале следующей недели — 20 и 21 апреля, сообщила в беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Специалист отметила, что температура воздуха в столичном регионе начнет понижаться уже в воскресенье, 19 апреля. Днем в этот день ожидается +7…+9 градусов, а в начале недели похолодает до +6 градусов днем, и до −2…0 градусов ночью.
«В Москву, действительно, придет похолодание. Что касается осадков, то в ночное время может быть смешанная фаза — дождь с мелкой крупой или с мокрым снегом. В каком количестве пройдут осадки — сейчас сказать сложно. Осадки ожидаются в ночь на 20 и 21 апреля», — пояснила специалист.
Позднякова добавила, что разные модели показывают разное количество осадков, точные данные в настоящий момент назвать сложно.
