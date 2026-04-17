Красноярцам предлагают выбрать имена для северных олених в «Роевом ручье»

Животные прибыли в Красноярск ещё в феврале.

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» объявили конкурс на лучшие имена для двух самок северного оленя.

Животные прибыли в Красноярск ещё в феврале, прошли карантин и уже освоились в просторном вольере — спокойно гуляют по снегу, привыкают к новой обстановке и с интересом наблюдают за посетителями.

Кличек у олених пока нет. Организаторы ждут варианты, связанные с северным настроением и Красноярским краем. Участникам нужно придумать сразу два имени — для каждой из рогатых красавиц.

Ранее мы сообщали, что в красноярском «Роевом ручье» открыли купальный сезон для белых медведей.