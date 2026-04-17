Хабаровских дачников на левый берег будут возить четыре теплохода

Опубликован график движения пассажирских судов с 1 мая по 31 июля 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Пассажирская навигация на Амуре в Хабаровске в 2026 году откроется с 1 мая. Четыре теплохода будут работать на трёх маршрутах. График предусматривает выполнение двух рейсов в будние дни и трёх по выходным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Водный пассажирский транспорт в границах Хабаровского городского округа с 1 мая по 31 июля 2026 будет курсировать по трем маршрутам:

— «Речной вокзал — пос. Уссурийский — 4-й км — 5,5-й км — 6-й км — 7-й км — 9-й км — 10-й км»;

— «Речной вокзал — Хутор Телегино — Речная — Строительная — Садовая 2 — Дубки»;

— «Речной вокзал — Дальдизель — Пр. Сухая — Огороды — Арсеналец — Солнечная — Садовая 1».

На маршрутах планируют задействовать четыре теплохода: «Капитан Коснырев»; «Механик Джасов»; «Москва — 80»; «Москва −81».

Запланировано выполнение двух рейсов в будние дни, кроме понедельника и четверга; на выходных и в праздничные дни — трех рейсов.

Из Хабаровска первые рейсы по маршрутам «Прибрежная — Речной вокзал — 10-й км» и «Прибрежная — Речной вокзал — Дубки» Хабаровска будут отправляться в 7:40; «Речной вокзал — Садовая-1» — в 7:30.

Теплоходы будут работать по расписанию выходного дня 1, 11 мая и 12 июня.

Уточнить расписание и задать другие вопросы можно по номеру диспетчерской службы компании «Амурские пассажирские перевозки» 8−924−310−61−39.