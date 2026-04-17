Россиянам рассказали, будет ли оплачиваться отпуск в майские праздники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Майские праздники в период ежегодного оплачиваемого отпуска продлевают фактический период отдыха, но не оплачиваются.
Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева: «Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска. Это означает, что такие дни продлевают фактический период отдыха, но не подлежат оплате».
По словам эксперта, если взять отпуск с 1 мая на 14 календарных дней, отдых продлится 16 дней за счет праздников, но оплатят только 14 дней. Если отпуск взять с 29 апреля на 15 дней, отдых будет 17 дней, но оплате подлежат только 15 дней.
Если работнику важно получить больше отпускных, лучше брать отпуск в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку стоимость одного рабочего дня тогда ниже.
Если же задача — увеличить продолжительность отдыха, отпуск можно планировать с учетом праздничных дней.