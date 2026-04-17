Ветераны СВО в Хабаровском крае готовятся к региональному чемпионату

В Хабаровском крае вновь состоится региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Сейчас участники тренируются и оттачивают мастерство под руководством опытных экспертов. Чемпионат проводится в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В чемпионате примут участие шесть ветеранов специальной военной операции. Они выступят в категории “специалисты” и представят свои умения в компетенциях: “Столярное дело”, “Исполнительское мастерство (вокал)”, “Фотограф” и “Оператора БПЛА”» — сообщили в министерстве образования и науки края.
Например, Дмитрий Сытин и Игорь Моисеенко готовятся к выступлению в компетенции «Оператор БПЛА». На тренировках они последовательно отработали навыки пилотирования: сначала на техническом симуляторе, затем — на реальном беспилотном устройстве. Теперь они могут успешно выполнить комплекс элементов пилотирования, включая взлет, посадку, удержание высоты, облет препятствия с проведением фото— и видеосъемки в целях обнаружения установленных дефектов согласно конкурсному заданию.
«Работа с БПЛА для меня — не просто компетенция, а настоящее призвание. Еще в детстве увлекался моделированием, и это увлечение осталось со мной на всю жизнь. Даже свою дочку приобщал к технике — покупал ей “пацанские” игрушки, чтобы пробудить интерес к конструированию и управлению моделями. Когда появилась возможность пройти обучение и поучаствовать в чемпионате “Абилимпикс”, я сразу ею воспользовался», — поделился Игорь Моисеенко.
Чемпионат Хабаровского края «Абилимпикс» начнется 21 апреля и пройдет по 43 компетенциям. В основной категории выступят школьники, студенты и специалисты. Также в перечень включены 7 компетенций «Фестиваля возможностей» для участников с тяжелыми множественными нарушениями развития. Для самых юных участников движения — дошкольников — определены 6 компетенций «Фестиваля знакомства с профессией».
В соревновательных турах участие примут более 450 конкурсантов и 300 экспертов. Сопровождение чемпионата будет осуществлять команда из 110 добровольцев и 30 дополнительных специалистов.
Победители чемпионата представят Хабаровский край на отборочном этапе, по итогам которого определятся участники Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 года, который традиционно состоится в Москве.
Напомним, в 2025 году сборная Хабаровского края завоевала три медали в финале Национального чемпионата «Абилимпикс». Также по итогам прошлого года Региональный центр развития движения «Абилимпикс» стал седьмым в рейтинге эффективности среди 89 субъектов страны.