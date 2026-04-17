Неприятный запах изо рта — не из-за желудка: Life.ru выяснил настоящего виновника в 90% случаев

В подавляющем большинстве случаев, а это до 85−90%, источник неприятного запаха изо рта находится именно в полости рта, а не в желудке, как многие привыкли думать. Основная причина — анаэробные бактерии, которые разлагают белки из остатков пищи и выделяют летучие сернистые соединения. Если говорить о связи со стоматологическими проблемами, то чаще всего виновата банальная неудовлетворительная гигиена: например, налёт на языке может давать до 80% запаха.