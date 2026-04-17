Врач-флеболог Смирнова назвала оптимальную высоту каблука

Оптимальная высота каблука составляет три-пять сантиметров. Об этом сообщила врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
— Высота каблука должна быть три-пять сантиметров от основания подошвы под пальцами ног, — цитирует ее РИА Новости.
Частое хождение на высоких каблуках (более пяти-шести сантиметров) у женщин приводит к ухудшению кровотока в икроножной мышце, это может запустить развитие варикоза, предупредила медик.
— При наследственной предрасположенности это может служить дополнительным фактором прогрессирования варикоза, — отметила Смирнова в беседе с агентством.
Сосудистый хирург Первого флебологического центра города Москвы Вадим Богачев отнес к первым симптомам варикоза снижение переносимости статических нагрузок, отеки ног в конце дня, асимметричный рисунок вен, глубокие отпечатки от носков или ремешков обуви, а также расширенные вены. Он призвал людей делать разгрузку во время рабочего дня. В первую очередь это касается тех, кто ведет сидячей образ жизни. Каждые 2,5−3 часа следует вставать и ходить, чтобы кровь прилила к ногам.