Врач-флеболог Смирнова назвала оптимальную высоту каблука

Сосудистый хирург Первого флебологического центра города Москвы Вадим Богачев отнес к первым симптомам варикоза снижение переносимости статических нагрузок, отеки ног в конце дня, асимметричный рисунок вен, глубокие отпечатки от носков или ремешков обуви, а также расширенные вены. Он призвал людей делать разгрузку во время рабочего дня. В первую очередь это касается тех, кто ведет сидячей образ жизни. Каждые 2,5−3 часа следует вставать и ходить, чтобы кровь прилила к ногам.