Трамп: сделка с Ираном может в итоге не состояться

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает, что итоговое соглашение с Ираном не будет достигнуто.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает, что итоговое соглашение с Ираном не будет достигнуто.

«Мы ещё не урегулировали конфликт с Ираном. Возможно, и не урегулируем», — сказал он.

Трамп выступил перед сторонниками в Лас-Вегасе.

Он отметил, что «события следующей недели могут привести к приятному сюрпризу». По словам Трампа, речь идёт о снижении цен на нефть.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединённые Штаты не одержат победу над иранской стороной.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше