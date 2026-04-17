Трамп: сделка с Ираном может в итоге не состояться

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не исключает, что итоговое соглашение с Ираном не будет достигнуто.
«Мы ещё не урегулировали конфликт с Ираном. Возможно, и не урегулируем», — сказал он.
Трамп выступил перед сторонниками в Лас-Вегасе.
Он отметил, что «события следующей недели могут привести к приятному сюрпризу». По словам Трампа, речь идёт о снижении цен на нефть.
В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединённые Штаты не одержат победу над иранской стороной.