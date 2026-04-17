Участок нацпарка «Бузулукский бор» будут восстанавливать по 40 га в год

ОРЕНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Национальный парк «Бузулукский бор», расположенный в Оренбургской и Самарской областях, намерен ежегодно высаживать сеянцы сосны на площади не менее 40 га, чтобы восстановить лес на месте случившегося в 2021 году пожара. Об этом ТАСС сообщил директор учреждения Андрей Латыпов.
«Мы начали в 2024 году. В прошлом году 80 гектаров посадили, получив первый большой “урожай” собственных сеянцев в питомнике. Далее у нас по плану 40 га в год. Это наша базовая отметка, на которую мы ориентируемся. Речь идет о десятках лет восстановления леса», — сказал он.
К весне 2026 года в питомнике подготовили больше 120 тыс. сеянцев, 73 тыс. из которых высадят на площади более 18 га Борского горельника. Остальное передадут в самарские лесничества. Основной массив работ намерены провести до конца апреля силами сотрудников национального парка, также планируется привлечь волонтеров. Как уточнил Латыпов, осенью работа по посадке молодых сосен продолжится.
Как ранее сообщал ТАСС, в августе 2021 года на территории «Бузулукского бора» в Самарской области произошел крупнейший в истории национального парка природный пожар. Было уничтожено около 650 гектаров насаждений. После проведения лесопатологического обследования специалисты предложили избавиться от горельника и высадить новый лес. Для этого в «Бузулукском бору» создали собственный тепличный лесопитомник, а также выращивают сеянцы в открытом грунте.