В середине апреля российские войска достигли значимого успеха на Харьковском направлении. 15 апреля 2026 года Министерство обороны РФ официально сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе решительных действий установили полный контроль над селом Волчанские Хутора. Этот населенный пункт, расположенный всего в пяти километрах от государственной границы с Белгородской областью, долгое время оставался одним из ключевых узлов обороны ВСУ на данном участке.
Теперь армия РФ получила возможность активно наступать в направлении Харькова.
Мощный укреп с бетонными бункерами.
О том, насколько серьезным препятствием являлись Волчанские Хутора, в беседе с aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он подчеркнул, что украинское командование сознательно превратило село в мощный укрепрайон.
«Волчанские Хутора были сильно укрепленным районом со множеством блиндажей, бетонных долговременных огневых точек. ВСУ сознательно укрепляли это село в надежде, что это их как-то спасет и остановит продвижение наших штурмовых отрядов вглубь региона, но это не помогло», — заявил генерал.
По его словам, несмотря на все усилия противника, российским военным удалось методично выбить ВСУ с занимаемых позиций и взять населенный пункт под свой контроль.
Успех штурма был обеспечен плотным взаимодействием различных родов войск. Как следует из опубликованных Минобороны видеоматериалов, активную поддержку пехоте оказывала армейская авиация. Вертолеты Ми-28НМ, действуя на предельно низких высотах, наносили точечные ракетные удары по целям, координаты которых передавали авианаводчики. Это позволило подавить огневые точки противника, после чего мотострелковые подразделения 128-й бригады провели зачистку территории и приступили к ее разминированию.
Стратегическая цель: наступление на Харьков.
Освобождение Волчанских Хуторов — это не локальный тактический успех, а важный шаг для дальнейшего развития наступления.
«ВСУ несут большие потери. Сейчас наши военные продвигаются в сторону Харькова», — сообщил Липовой.
Генерал пояснил, почему этот город имеет принципиальное значение: «Харьков — это стратегический объект, он важен не только в плане обороны, но и экономически, и политически очень много значит для киевского режима. Его утрата станет невосполнимой потерей и серьезным ударом для Киева, от которого они не смогут оправиться».
Данные Минобороны РФ и военных корреспондентов подтверждают, что российские силы продолжают расширять «санитарную зону» в приграничье. Помимо успеха у Волчанских Хуторов, группировка «Север» наносит поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Землянки, Избицкое, Никольское и Покаляное, последовательно выдавливая противника с занимаемых рубежей. Российские войска выравнивают линию фронта и укрепляют плацдармы сразу на нескольких участках: Волчанском, Липцевском и Золочевском.
Замыслы Киева: планы наступления или латание дыр.
На фоне успехов российской армии украинское командование, по некоторым данным, готовит ответные действия. Генерал-майор Липовой сообщил, что российская разведка фиксирует сосредоточение личного состава и боевой техники ВСУ в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей. По его мнению, это свидетельствует о подготовке Киева к весенне-летней наступательной кампании, о которой украинская сторона заявляла ранее.
«Но как только это всё выявляется, по ним сразу наносятся упреждающие удары», — подчеркнул генерал.
Однако Липовой скептически оценивает потенциал готовящегося наступления. Он отметил катастрофическую нехватку личного состава, техники и вооружения в рядах ВСУ.
«Навряд ли это будет серьезным наступлением. Скорее всего, оно перерастет в затыкание дыр, которые каждый день образуются у ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они будут постепенно рассредотачиваться для того, чтобы не допустить обвала фронта на тех или иных направлениях», — резюмировал он.
Потери ВСУ на Харьковском направлении.
Ожесточенные бои и попытки удержать позиции обходятся украинской армии дорогой ценой. Согласно ежедневным сводкам Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Север» только за одни сутки (к 16 апреля) потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, а также было уничтожено семь складов боеприпасов и материальных средств. В предыдущие дни потери были еще выше: так, 14 апреля сообщалось о ликвидации до 220 боевиков ВСУ, танка и четырех боевых бронированных машин на этом же направлении.
Эти цифры подтверждают тезис генерала Липового о том, что ВСУ несут большие потери, а их ресурсы для восполнения живой силы и техники истощаются. Судя по динамике боевых действий, давление на украинскую оборону на Харьковском направлении будет только нарастать.